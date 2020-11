T1 Mall of Tallinn ootab kõiki väikseid sõpru oma sünnipäevale 

Pere noorimatele on keskuse sünnipäevanädalavahetusel mõeldud kohe eriti palju. Nii võivad väikesed keskusekülastajad koos vanematega laupäeval alates kella 11.30-st võtta osa T1 orienteerumis-mõistatusmängust üle terve keskuse ja õhtupoolikul nautida muusikalisi etteasteid: kell 15.00 lastekoori ning kell 16.00 Uku Suviste kontserti.

Tegevusi jätkub ka pühapäevaks. Nii on lastel võimalus nautida alates kella 15-st just neile mõeldud teatrietendust ning kella neljast kuulata Tanja Mihhailova ja bändi kontserti. Peale selle saab osaleda juba laupäevast tuttavas orienteerumismängus, mis toimub kogu T1 Mall of Tallinn keskuses. Tantsuhuvilised saavad aga kella 14.30-st kaasa elada ägedale tantsu-show’le.