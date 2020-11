SALASTATUD! Rootsi politseijaoskonnas hoitakse parvlaev Estonia hukuga seotud tuhandeid dokumente 

Tuhandeid Estoniaga seotud dokumente säilitatakse Stockholmis asuvas politseijaoskonnas punase rauduksega suletud arhiivis. Samas rajatises hoiti aastakümneid ka mõrvatud Rootsi peaministri Olof Palme uurimisdokumente, mis hiljuti digitaliseeriti. Nn Estonia tuba sisaldab salajast materjali, mis on seotud katastroofis elu kaotanud isikute tuvastamisega. Riiulites on ka dokumentatsioon kogu kriminaaluurimisest, mis algatati selleks, et välja selgitada, kas kedagi võib süüdistada õnnetuse põhjustamises.

Salastatud on näiteks vaatlusaruanded, lastimanifest, kirjavahetus mitmete riikidega (sealhulgas Venemaa välisministeeriumiga), laeva logiraamat ja politseilt õnnetusjuhtumite uurimise ametile saadetud ettepanekud sukeldumisoperatsiooniks. Kõigil juhtudel viitab politsei dokumentide varjamise otsuses üksikisikute kaitsele.

Viidates 1992. aasta valitsuse otsusele, teatas politseiamet eelmisel nädalal, et nii mahuka tundliku teabe varjamine pole mõistlik. „Dokumentides on üksikisikute nimed ja nende kohta käiv info. Kuna tegu on nii mahuka materjaliga, on meie arvates põhjendamatu, miks see seal varjatult seisab,“ sõnas politsei advokaat Rootsi väljaandele. Sellisele hinnangule vaatamata otsustati, et uurimismaterjal ikkagi avalikkuse ette ei jõua.

Tsiviilõiguse ekspert Nils Funcke sõnul haarasid ametivõimud õlekõrrest, kui viitasid 1992. aasta seadusele. Ta usub, et üksikisikute kaitseks mõeldud saladuse hoidmise reeglit ei saa rakendada dokumentide suhtes, mis on seotud lastimanifestide ja teiste riikidega peetud kirjavahetusega. „Ma arvan, et on oluline üle vaadata, kuidas on seni Estonia katastroofi käsitletud. Seejärel tuleb olla kõige suhtes äärmiselt läbipaistev ja jagada võimalikult palju infot, et tulevikus ei tekiks vandenõuteooriaid,“ sõnas Funcke.