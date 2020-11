Eesti uudised SUUR KOROONAKAART | Viirusepõrgu asub Euroopas, aga karjaimmuunsus on seitsme maa ja mere taga Priit Pärnapuu , täna, 17:41 Jaga: M

Üksikutes riikides ulatub ametliku statistika kohaselt koroonaviirusega nakatunute hulk üle 1% kõigist elanikest. Pildil on need riigid tähistatud musta värviga. Kõige enam, 6%, on koroonaviirusega kokku puutunuid Andorras. Eestis on alates koroonakriisi algusest statistikast läbi käinud 0,4% elanikest. Foto: Priit Pärnapuu

Koroonaviirusega nakatumine teeb maailmas üha uusi rekordeid, kuid jätkuvalt on haiguse läbi põdenud tühine osa elanikkonnast. Karjaimmuunsuse tekkele on kõige lähemale jõudnud Andorra, kuid sealgi on koroonastatistikast läbi käinud vaid 6% elanikest. Vaata arenguid viiruserindel järgnevatelt kaartidelt ja graafikutelt!