Sass Henno: psühhiaatrilise abi õigus lastele on inimlikkuse, mitte poliitmängu küsimus 

Õhtuleht avaldab Sass Henno avalduse muutmata kujul autori loal.

Poliitiline avaldus: Iga täiskasvanu, iga poliitik, iga kirikutegelane, kes tahab keelata lapsele vanama loata psühhiaatrilise abi on vägivallatseijaid, vägistajaid, intsesti-vanemaid ja koolikiusajaid toetav lihtsameelne.

Mõelgem neile juhtudele:

1. VANEM, KES ON HAIGUSE PÕHJUSTAJA: Vanemad võivad olla enda meelest armastavad ja head, aga lapsele põhjustada sügavaid traumasid, teda alandades, lüües, mõnitades, ja laps võib vajada seetõttu psühhiaatrilist abi. Lisaks vähendaks see veelgi võimalust, et välja tulevad peresisesed vägistamisjuhtumid, mida täna teadlikkuse kasvades lapsed juba ise ära tunda oskavad, ja teavad, mis on mäng, massaaž ja meie väike saladus, ja mis on kohe kindlasti vale käitumine täiskasvanu poolt.

2. VANEM, KES ON HÄBIPÄRAST KEELDUJA: Vanemad sageli häbenevad rääkida probleemidest, ega pöördu ka oma muredega arsti juurde - seetõttu on reaalsed olukorrad, kus vanemad on KEELANUD psühhiaatrilist abi vajaval lapsel arsti juurde minna, sest see ei sobi nende "hea mainega" kokku. Mõistmata, et armastav käitumine on abi võimaldamine, mitte takistamine.

3. VANEM, KES ON HEA AGA RUMAL: Vanematel puudub haridus ja mõistmine kliinilistest haigustest. Kuna nende ajal ei diagnoositud psühhiaatrilisi häireid, on paljud "head ja armastavad" vanemad, nii lollid, et nad ei tunneks arsti sekkumist vajavat haigust ära, sest väliselt on justkui laps ju terve, verd ei jookse ja luu pole katki. Vanematel puudub pädevus. Lisaks on rumaluse taga vahel ka hirm, et "ju ma olen siis halb lapsevanem, kui mu lapsel psühhiaatrit vaja on." Ei. Sa ei ole halb oma lapse haiguse pärast, vaid selletõttu, kui sa nähtamatut haigust oma rumalusest tõsiselt ei võta.