USA VALIMISTE OTSEBLOGI | Trump ja Biden jahivad võtmeosariikides hääli 

Nii Biden kui ka Trump teevad enne valimispäeva võtmeosariikides viimaseid ponnistusi kõhklevate valijate häälte võitmiseks. Siiski on enamik USA valijatest juba ammu oma otsuse langetanud. Eelvalimistel on hääletanud juba üle 93 miljoni ameeriklase.

Teatavasti ei vali ameeriklased presidenti otse, mistõttu ei määra võitjat üleriigiline häälte koguarv. Olulisem on võimude vahekord erinevates osariikides, sest igas osariigis pääseb presidenti valivasse 538liikmelisse valijameeste kogusse kindel arv saadikuid. Osariigis enim hääli saanud presidendikandidaat krabab endale kõik sealsed saadikukohad – seega on võit tasavägistes võtmeosariikides mõlema kandidaadi jaoks äärmiselt oluline. Praegu on nii Bidenil kui ka Trumpil reaalne võimalus saada kokku 270 valijamehe hääled, mida on vaja valimiste võitmiseks.