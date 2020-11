VAATA TREILERIT! Täna alustab uus romantiline draamasari armastusest, perekonnast ja andeksandmisest – „Chesapeake’i kallastel“ 

„Chesapeake’i kallastel“ räägib Iiri-Ameerika viielapselisest perekond O'Brienist. Vanim tütar Abby on just naasnud New Yorki oma isa ehitatud kodulinna Chesapeake Shores'i, kui ta vanaema haigestub. Abby üritab toibuda lahutusest ning jagada end oma nõudliku karjääri ja kahe noore tütre vahel, kuid võluval Chesapeake’i kaldal on omad plaanid. Kojutulek sunnib Abbyt seisma silmitsi oma minevikuga, lisaks veel keskkooliaegse armastuse, isa ja vanaemaga. Abby mõistab, et tema karjäär ei võimalda olla lastele hoolitsev ema, mistõttu kaalub ta püsivalt Chesapeake'i kolimist.