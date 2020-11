Lyoni politsei vabastas õigeusu preestri tulistamises kahtlustatud mehe  

Laupäeva õhtul teatas riigiprokurör Nicolas Jacquet, et „vahi alla võeti isik, kes vastab esialgsetele tunnistajate antud kirjeldusele“. Ta lisas, et kahtlusaluse juurest ei leitud vahistamise ajal relva. Pühapäeval uurijate seisukoht muutus, sest nad ei leidnud endi sõnul tõendeid, nagu oleks kõnealune vahistatu rünnakuga seotud. Prokuratuuri teade, et mehe osaluse kohta polnud piisavalt tõendeid, tähendab seda, et tegelik tulistaja on siiani vabaduses.