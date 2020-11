EKRE peab maailmavaatelist võitlust psühhiaatri juurde soovivate lastega 

Psühhiaater on ainus Eesti eriarst, kelle abi ei saa alaealised vanema nõusolekuta otsida ja ekrelasest sotsiaalkomisjoni liige Urmas Espenberg seletas, et konservatiivide jaoks on eelnõu vastuvõetamatu, kuna see ülistab individualismi ja hävitab nüüdisaegse kodanliku perekonna, mis on kogu kurja juur. Sotsiaalkomisjonis arvamust avaldamas käinud EKRE saadik Kert Kingo seletab hoopis, et nende erakond pole otseselt vastu sellele, et noored vajadusel abi saavad, vaid sellele, et vanem pole teadlik näiteks lapsele välja kirjutatud tugevatoimeliste ravimite kohta, mida laps võib hakata kuritarvitama.