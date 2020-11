Kinnipeetav kaebas vangla kõrgete vanglapoe hindade tõttu kohtusse 

Tänavu juulis esitas Tartu vangla kinnipeetav Tartu halduskohtule kaebuse, milles väljendab rahulolematust Tartu vangla kaupluse kõrgete hindade üle. Kaebuse kohaselt olid hinnad kaupluses kõrged ka enne eriolukorra väljakuulutamist, kuid pärast eriolukorra lõpetamist on hinnad veelgi tõusnud. Kaebaja märgib, et kui mujal ,vabaduses kaupade hinnad tulenevalt majanduskriisist langevad, siis vanglas on vastupidi. Kinnipeetavatest enamik aga ei tööta ning elatakse rahast, mida saadavad lähedased ja tuttavad, märkis kinnipeetav, lisades, et sellest rahast võetakse veel omakorda vangistusseaduse alusel 50% nõuete täitmiseks ja 20% vabanemisfondi. Kaebaja märgib, et vastavalt vangistusseadusele võib müüdava kauba hind olla sisseostuhinnast kuni 20 protsenti kõrgem. Asja arutanud Tartu halduskohus tagastas kaebuse. Otsus on jõustunud.