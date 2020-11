Kohtul tuleb uuesti arutada vanaema tapnud ja korteri koos surnukehaga põletanud lapselapse vanglast vabastamist 

Ohver, kellel Heiki Reemann 2008. aasta 3. novembril Harjumaal Mõigus kõri läbi lõikas oli tema 67aastane vanaema. Kõik algas sellest, et liikumispuudega vanaema ei lubanud lapselapsel võtta oma pangakontolt sellist summat, nagu too soovis. Pärast kuritööd süütas Reemann vanaema korteri majas, mis oli õhtusel ajal elanikke täis, ja võttis samal õhtul tema pangakontolt kahel korral 10 000 krooni. Järgmisel päeval samapalju. 2009. aastal mõistis Harju maakohus Reemanni (22) süüdi omakasu motiivil toime pandud mõrvas ja süütamises ning mõistis talle liitkaristuseks 15aastase vangistuse. Reemanni karistusaeg lõpeb 4. novembril 2023. Tänavu kevadel esitas Tartu vangla Tartu maakohtule materjalid tema vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise otsustamiseks. Maakohus jättis aga Reemanni enne tähtaega vabastamata, seda ei muutnud ka Tartu ringkonnakohus.

Riigikohtu poole pöördunud Reemanni kaitsja, vandeadvokaat Kalju Kutsar leidis, et noormehe käitumine vangistuses viibimise ajal näitab, et karistuse eesmärk on täidetud. Reemann on läbinud erinevaid sotsiaalprogramme, omandanud keskhariduse, osalenud pikka aega ja kohusetundlikult tööhõives ning tasunud kõik temalt välja mõistetud summad. Samuti pole teda distsiplinaarkorras karistatud ning vabanemise korral on tal elukoht ja võimalus tööle asuda. Kohtud pole Reemanni positiivselt iseloomustavaid asjaolusid arvestanud ja jätsid ta vangistusest enne tähtaega vabastamata üksnes toimepandud kuriteo asjaolude tõttu. Sellega eirati riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas väljendatud seisukohti, märkis kaitsja.