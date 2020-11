Juhtkiri | Kas võimuliit kardab? 

Päris selge pole asi vastaja jaoks ka siis, kui võimuliit soovib rahvalt tegelikult teada, kas kehtima peab jääma perekonnaseaduse paragrahv, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. Kas pooldav rahvahääletuse tulemus – mis on riigile kohustuseks – jääks kehtima igaveseks ajaks igavesti? Või üheks valimistsükliks? Järgmise referendumini? Või vähemalt sajaks aastaks alates homoseksuaalsuse dekriminaliseerimisest? Ja kas vastusevariant „ei“ tähendaks sel juhul paragrahvi automaatset tühistamist või kohustust seadusandlikule võimule arutada abielu sõlmimist kellegi teise kui mehe ja naise vahel? Kas kohe? Kui peaministrierakond pisendab hääletust rahva arvamuse uurimiseks, ent väiksemad partnerid vannuvad, et see on õiguslikult siduv, siis kas ei või selline peataolek üle kanduda ka tulemuste tõlgendamisse: valitsus võtab rahva arvamust arvesse siis, kui see neile sobib? Kas võimuliit kardab?