Taavi Libe | Me kõik oleme ühe õnnetu perekonna lapsed 

Otsekohene kergejõustikulegend avaldas pikas intervjuus häälekalt imestust selle üle, mida ta näeb pealinna kergejõustikuhallides. Higihaisust umbsed saalid on triiki täis eelkooliealisi mudilasi, kes teevad spetsiifilisi harjutusi, ning mudilaste vanemad ummistavad hallide tribüüne ja näpivad nutiseadmeid. Mitmekordne tiitlivõistluste medalist sajatas, et lapsevanemad võiks oma mudilastega minna pigem metsa jalutama ja mängima. Küll hiljem jõuab treeningute juurde naasta!

Valitsus nagu üliinnukas lapsevanem

Aga aja märk on selline, et kõike tuleb saavutada kohe. Lapsevanem tunneb end täisväärtuslikuna ainult siis, kui tema mudilane mängib pilli ja palli ning ehitab juba enne kooliminekut valmis töötava roboti. Nii taarubki laps mööda linna ringi märsiga, mis on sama suur kui ta ise, et kõikide trennide ja ringide jaoks vajalik kraam ikka ära mahuks. Vähemaga ei tohi leppida, sest muidu ei kasva lapsest täisväärtuslikku kodanikku. Nii arvab tubli lapsevanem. Aga tegelikult tuleks lasta ikka puhata ja mängida ka, nagu Kusti „Nukitsamehes“ Metsamoorile põrutas.

Mäletate, kuidas Metsamoor selle lause peale marru läks? „Puhata ja mängida?!“ Kui te arvate, et ma moodsate kasvatusnormide raske koorma all ägavaid lapsevanemaid kongus ninadega Metsamoorideks pean, siis eksite. Nii suurt ülekohut ma neile ei tee. Aga kui tulla tagasi artikli algmõtte juurde, siis riigi kasvatajad annavad vahepeal Metsamoori mõõdu välja küll.

Juba pikemat aega kestev vaidlus abielureferendumi teemadel jätab mulje, et poliitikud on võtnud higiste spordisaalide tribüünidel istuvate lapsevanemate rolli. Meie oleme selle kamarajura keskel ähkivad mudilased, kes ihkaks sügisese metsa alla tammetõrudega mängima.

Välisminister Urmas Reinsalu kirjutas läinud nädala lõpus Eesti Päevalehe arvamuskülgedel pikalt ja põhjalikult, miks referendumit ikkagi tarvis läheb. Pean tunnistama, et ühe Reinsalu mõttega võin isegi nõustuda. Ta kritiseeris, et Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond kuus aastat tagasi kooseluseaduse menetlemises liiga ülbelt enamuse jõudu kasutasid ning sellega ühiskonnas vastasseisu esile kutsusid. Ilmselt see nii oligi, et toonane valitsus käitus ühiskonnaga nagu esimese klassi lapsega, kes tahaks pärast stressirohket koolipäeva koju puhkama minna, kuid saadetakse veel kurja vanaproua juurde klaveritundi.

Me kõik saame suurepäraselt aru, et klaverimäng on esteetiliselt kaunis ning selle õppimine lapse motoorikale ja vaimsetele võimetele kasulik, aga kui laps pole selleks valmis, võib see temas kogu eluks muusika vastu võõristust tekitada. Olen täiesti veendunud, et kuus aastat hiljem pole enamikul kooseluseaduse vastu mitte kõige vähematki. Pigem kriibib inimestel siiamaani hinge just see läbisurumine, millega seda ellu viidi.