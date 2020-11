Pankade nime all tegutsevad petised riisusid ohvritelt 290 000 eurot  

Petiste skeemid, kuidas ohvritelt raha kätte saada, on erinevad. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütleb, et on kaks suuremat pankade nimel levivat kelmust: õngitsuskirjad ja telefonikõned. Kõnesid hakati saama juuli teises pooles. Need on venekeelsed. Helistaja tutvustab ennast panga töötajana, öeldes kõnesaajale, et seoses tema kontoga on avastatud kahtlased maksed. „Ta väidab, et makse on võimalik peatada – juhul kui inimene kinnitab telefoni teel oma kasutajatunnuse. Seejärel palutakse veel sellele Smart-ID või Mobiil-ID vahendusel anda kinnitus. Samuti on inimestel palutud telefonikõnes edastada oma pangakaardi number ja tagaküljel olev CVC-kood,“ räägib Tambre.