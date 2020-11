Maailm USA valimisskandaalid: kadunud hääletussedelite müsteerium Tõnis Erilaid , täna, 16:13 Jaga: M

Foto: Reuters/Scanpix

Homme on Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste otsustav päev, kuigi pea pooled ehk siis üle 91 miljoni elaniku on oma otsuse juba teinud ja kirjaga teele saatnud või eelhääletanud valimisjaoskonnas. Samas on jäljetult kadunud tuhanded hääletussedelid, mis saadeti Pennsylvania osariigi Butleri maakonna valijatele. Föderaalkohtunik aga otsustab täna, kas Texase suurimas linnas Houstonis ja selle ümbruses antud rohkem kui 100 000 häält on õiguspärased või mitte.