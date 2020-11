VIDEO | Politseinikud peatasid joobes juhi sõiduki „siiliga“ 

Politseinikud tuvastasid, et Audi roolis istunud 39-aastane juht oli tarvitanud alkoholi ning tal puudus juhtimisõigus. Kuna see ei olnud tema esimene lubadeta sõit, peeti mees kinni ja tema suhtes alustatakse kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb sõiduki süstemaatilist juhtimist juhtimisõiguseta isiku poolt.

„Oli õnn, et eile õhtul oli liiklustihedus maanteel ja linnas madal ning suuri kahjusid ei sündinud. Politsei eesmärgiks on teisi ohustav liiklusohtlik käitumine lõpetada ning politseinikud on saanud selleks vajaliku väljaõppe ja varustuse. Seekord otsustasid politseinikud kasutada „siili“, enne kui kihutaja jõuab tihedalt asustatud linnaruumi. See õnnestus ning juht peatati enne, kui oleks võinud juhtuda midagi kurvemat.“