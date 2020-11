Uus nädal toob vihmapilvi, niiskust ja tuuleiile 

Öö vastu esmaspäeva on mandril veel sajuta, aga saartele võivad vastu hommikut jõuda vihmapilved, mis päeval ka mandrile vihma toovad, suurem on võimalus Eesti lääneosas. Kesk- ja Ida-Eestisse ei tarvitse sadu üldse jõuda. Kagutuul paisub järjest tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 6, päeval lisandub sooja ja temperatuur tõuseb 7 kuni 11 kraadini.



Teisipäeval toob öö tormise lõuna- ja edelatuule, mis hommikul tasapisi nõrgeneb. Lisandub ka niiskust ja vihmapilvi - neid jagub igasse maanurka. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 10, päeval 10 kuni 13 kraadi.



Kolmapäeval kaugeneb madalrõhkkond Skandinaavia põhjaaladele ja selle mõju tasapisi väheneb. Sadusid on harvem. Puhub võrdlemisi tugev edelatuul. Õhutemperatuur on 5 kuni 10, päeval 8 kuni 11 kraadi.



Neljapäev toob meile vihmahooge. Edela- ja läänetuul võib päeval taas jõuliseks tõusta. Õhumass asendub pisut jahedama vastu. Öine temperatuur 2 kuni 7, päeval 6 kuni 10 kraadi.



Reede öö toob tugeva edela- ja läänetuule ning vihmahood. Päeval madalrõhkkonna mõju väheneb ja sajuhooge on harvem. Tuul pöördub läände ja loodesse ning on pisut tasasem. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval 7 kuni 12 kraadi.