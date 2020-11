Filipiine tabas aasta kõige tugevam taifuun 

Käesoleva aasta võimsaima taifuuni tuuled puhuvad kohati 62 meetrit sekundis. Goni on riiki tabanud võimsaim taifuun, pärast seda, kui 2013. aasta taifuun tappis üle 6000 inimese.

Väidetavalt on hetkel surnud vähemalt neli inimest. Kannatada on saanud mitmed majad ja teed on üleujutatud, vahendab BBC.