Eesti uudised Irja Lutsar: ka negatiivse testi puhul tuleb jääda isolatsiooni Ohtuleht.ee , täna, 12:16

Irja Lutsar Foto: Aldo Luud

Irja Lutsar leiab, et isolatsiooni peaks jääma ka need, kelle koroonaproov on negatiivne.