„Räägime asjast“ | Martin Helme: abielureferendum võiks toimuda 25. aprillil 

Helme selgitas, et riigikogus ei oota abielureferendumi pikk marineerimine, sest tegu on eelnõuga, mis vajab tavapärase kolme asemel kahte lugemist ehk heakskiitvat hääletust. Kui kõik läheb nii nagu EKRE tahab, siis novembrikuus saadakse parlamendis heakskiit abielureferendumi korraldamisele. Koalitsioon on juba suhtluses ka valimisteenistusega, mille ülesandeks on tagada referendumi toimumine. Helme sõnul on valimisteenistus andnud juba põhimõttelise heakskiidu aprillikuu viimasele pühapäevale.