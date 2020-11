GALERII | Ajaloolised fotod: piirivalve taasloomisest möödub 30 aastat 

PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev sõnas, et välispiiri valvamine on politsei- ja piirivalveametile üks vastutusrikkamaid ülesandeid, seisab politsei poolt saadetud pressiteates.

„Piiri valvates kaitseme kõike seda, mis teeb Eestist vaba ja turvalise riigi. Kaitseme inimeste turvatunnet nii, et mõeldes ka mujal maailmas toimuvale ei peaks keegi muret tundes riigipiiri poole vaatama,“ rääkis ta ning tänas kõiki, kes piirivalvelistele tegevustele nii 30 aastat tagasi kui sellele järgnenud ajal Eesti riigipiiride kaitseks oma panuse on andnud.

Piirivalvejuht lisas, et taasloomise järel on piirivalve nende kümnete aastatega aegamööda aina edasi arenenud.

„Meil on tugevad piiripatrullid, piirivalve kiirreageerimisüksused, hea kriminaalluure, rahvusvaheline infovahetus, usalduslik suhe piiriäärse kogukonnaga ning lisaks hea varustus. Selle kõige koosmõjul saavad inimesed usaldada, et meie piir peab ning Eestisse lubatakse üksnes need, kel on selleks õigus,“ ütles Belitšev.