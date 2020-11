Eesti uudised Looduskaitse varjukülg: metsaomanikest said vastu tahtmist kaitseala pidajad Asso Ladva , täna, 08:19 Jaga: M

MIDAGI SAAB VEEL TEHA: Sellel sügisel on Mait Mölder oma metsas, mis ole looduskaitse all, puhastanud kraaviääri võsast. Foto: Asso Ladva

„Ostsin vanaemale küttepuid, kokku 450 eurot. Mul on sada hektarit metsa, aga küttepuid pean ostma, sest oma metsast ei tohi ma võtta isegi mitte mahakukkunud puud. Tänavune metsakompensatsioon on kasulikult ära paigutatud,“ osatab Marko Tumanov, kelle esiisade valdused Alutagusel on tervenisti koormatud karmide looduskaitseliste piirangutega.