Urmas Reinsalu põhjendab, miks abielureferendumit on vaja: kes selle kui demokraatliku otsustamise meetodi üle ilgub, mõnitab oma rahvast 

"Kaja Kallas ütles eile ERR-le ilusad sõnad, mis mulle väga meeldisid: „meil on ühiskonnas suur hulk inimesi, kelle jaoks on abielu praegune määratus kultuurilistel või usulistel põhjustel oluline. Me ei saa suhtuda nende inimeste seisukohta lugupidamatult ega sundida neid jõuga oma põhimõtteid muutma. Tuleb leida poliitiline ühisosa“.

"Mina hoiatasin toona, et vägistades seaduse läbisurumise tagajärjed on paraku vastupidised deklareeritule. Toona asuti ühiskonda lõhestama olukorras, kus meie naaberriik Venemaa oli asunud annekteerima Ukrainat, pinged ja mured olid ühiskonnas laes. Nagu tänaseks on selgunud, tehti seda toona otseste valedega. Kõneleti mingist 100 000 inimesest, kes tahab kooselulepinguid sõlmida (tegelikult sadakond kuue aastaga) ning kõneleti, et sellel pole abielu instituudiga midagi pistmist, et selles osas valitseb konsensus," nendib Reinsalu.

"Noh, ausad on lõpuks selle nädala Kaja Kallase ja Sven Mikseri avaldused, kes selle vale tegelikult üles tunnistavad. Nii ütleb Kaja Kallas, et „praegu kehtib meil kooseluseadus, mis on sisuliselt nagu abielu, aga ilma abielu sildita“. Sven Mikser aga viitab, et kooseluseadus oli just evolutsiooniline tee samasooliste abieluni. Ehk teisisõnu, nüüd tuleks valida revolutsiooniline tee! Talle sekundeeribki (küll ettevaatlikumalt) Kaja Kallas: varem või hiljem jõuab Eesti olukorda, kus abielu on kõigi paaride võrdne õigus."

"Lennart Meri on öelnud, et Eesti ajakirjandus käitub nagu poliitiline partei ja rahvahääletuse küsimuses ta selliselt muidugi käitubki, sarnaselt kooseluseaduse ajaga, tampides teistuguseid argumente turmtulega. Hoiatan, et see on ühiskonnas vastasseisu ainult süvendav tegur, nagu juhtus ka aastad tagasi," arvab ta.

"Rahvahääletuse suhtes on kasutatud järgnevaid vastuargumente nii meedia kui opositsioonipoliitikute poolt," jätkab ta.

"Esiteks. Rahvahääletus on mõttetu, kuna abielu on mehe ja naise liit ning seda muuta ei kavatseta. See argument on ahjusoojalt just opositsioonipoliitikute endi poolt nii allkirjade kogumise aktsiooni kui seisukohtadega ümber lükatud.