USA kõigi aegade rekord: ühe päeva jooksul tuvastati 100 000 uut koroonapositiivset 

Neljapäeval registreeriti USAs üheksa miljoneis koroonaviirusega nakatuja, mis moodustab 3% elanikkonnast. Koroonaviiruse tagajärjel on Ameerikas surnud pea 230 000 inimest. USA on maailmas riik, kus on praeguseks tuvastatud enim koroonaga nakatunuid ning viiruse tagajärjel surnud inimesi.

USA purustas 100 000 nakatunuga ööpäevas ka globaalse rekordi – mitte üheski teises riigis maailmas ei ole seni ööpäevas nii palju haigeid tuvastatud. Varasemalt kuulus rekord Indiale, kus septembris tuvastati ühe ööpäeva jooksul 97 894 juhtumit.

USAs on oktoobri jooksul on see juba viies kord, kui ööpäevane nakatunute arv rekordi püstitab. Lisaks lõi USAs rekordi ka ühe nädala jooksul tuvastatud koroonapositiivsete arv: perioodil 23. oktoober kuni 30. oktoober tuvastati 540 035 uut nakatunut.

Reedel tuvastati rekordarv koroonajuhtumeid 12 USA osariigis. Haiglaravil viibivate koroonapatsientide arv on sel kuul tõusnud üle 50 protsendi – haiglas viibib ligi 46 000 inimest.