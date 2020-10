Tartu Ülikool autasustas medaliga president Kaljulaidi Eesti kõrghariduse arendamise eest 

Johan Skytte medal on autasu riigi- või ühiskonnategelasele, kes on Tartu Ülikooli senati hinnangul aidanud viimastel aastatel silmapaistvalt palju kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule. Autasu pälvis Kersti Kaljulaid, kes aastatel 2012–2016 Tartu Ülikooli nõukogu esimehena toetas ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ning aitas suurendada ülikooli rahvusvahelist tuntust. „Lisaks oleme väga tänulikud selle eest, et presidendina toetas Kersti Kaljulaid teadusleppe allkirjastamist, aidates kindlustada Eesti teaduse ja innovatsiooni arengut,“ märgib Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

Tartu Ülikooli suure medaliga otsustas senat eriliste teenete eest tunnustada ülikooli nelja liiget. Majandusarvestuse professor Toomas Haldma on olnud Tartu Ülikooli auditikomitee töö algataja ja esimene esimees ning on pikka aega juhtinud ja arendanud majandusteaduskonda. Tervishoiukorralduse professor Raul-Allan Kiivet on järjekindlalt ja tulemuslikult panustanud Tartu Ülikooli ning arstiteaduskonna juhtimis- ja struktuurireformi väljatöötamisse ja elluviimisse. Uurija-professor Andres Merits on kujundanud Eesti ühiskonnas teaduspõhiseid hoiakuid, mis on aidanud valida koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid, ning psühhomeetria vanemteadur Olev Must on arendanud intelligentsusuuringuid ja töötanud välja ja juurutanud ülikooli akadeemilise testi.