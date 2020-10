Taksojuht vedas tapjat mööda Eestit ringi ja ostis talle hamburgeri 

Taksojuht Alar (21) peatab sõiduki Tartu ligidal asuva räämas sotsiaalmaja ees. Kellaosuti näitab mõni minut pärast kella seitset õhtut. On laupäev, 12. oktoober 2019. Alar ootab klienti, kes soovib sõita Pärnusse. Naabermaja elanikud näevad tänaval seisvat taksot ja see tundub mõnevõrra kummaline: vanasse ja lagunevasse sotsiaalmajja on jäänud vaid üks elanik ja tavaliselt keegi sinna sohvrit ei telli. Alari taksosse istub kapuutsiga pusas, kõhna kehaehitusega Andrus (45). Tal on näpuvahel poolik pudel viina ja peas kõrvaklapid. Andrus on veidi ärevil ja seda põhjusega – veidi aega enne taksosse istumist on ta inimese tapnud. Ta kägistas vihahoos surnuks 66aastase joomakaaslase Gennadi. Andrus põhjendab kuritööd sellega, et Gennadi alustas tüli ja lubas ta kirvega maha lüüa. Ja siis haaras Andrus tal kaelast kinni ja pigistas. „Kindlasti ei olnud minu tegu ettekavatsetud. See juhtus teatud seletamatute asjaolude tõttu. Tol hetkel sain ma aru, et mind rünnatakse sõnadega, kuna mind ähvardati kirvega maha lüüa,“ rääkis Andrus hiljem kohtusaalis.