„Me suudame ennast kaitsta!" Kuidas Ameerika mustanahalised ennast relvastavad Juhan Mellik , täna, 20:45

SUURMEISTER JAY: Relvastatud liikumise juhtfiguur vägivalda ei poolda, aga vaguralt laule leelotada ka ei kavatse.

„Must võim! Must võim!“ kaigub hääl Louisiana osariigis Lafayette'i linnas. Hüüdjateks on mustades mundrites mehed, kõik automaatrelvadega varustatud. Ühtlasi on nad kõik mustanahalised. Politseivägivald ning rassism Ameerika Ühendriikides ajendab aina rohkem mustanahalisi organiseeruma ning relvi haarama. Nende sõnul ei piisa enam ainult loosungitest, vajadusel peab ise otsustavalt jõudu näitama.