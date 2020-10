Tpilet lisab edaspidi piletitele 50 senti teenustasu  

Tpilet.ee tegevjuht Andres Osula selgitas, et teenustasu kehtestati koroonaviiruse tõttu, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Olukorras, kus kolmandik tulust on ära kadunud /---/, tuleb kuidagimoodi ellu jääda," ütles Osula, ja selgitas, et reisijate hulk on varasema ajaga võrreldes vähenenud 35 protsenti.

Ta lisas, et digiteenuste hinnad on aga tõusmas ning firma ei taha tekitada olukorda, kus kogu bussiliikluse taristu on ohus, sest tulu on nii palju vähenenud.