Top | Ratas ja tort 

Parlamendiväliste roheliste ja Eesti 200 ühistegevus perekonnaseaduse muutmiseks ja roheliste kogutud enam kui 30 tuhat toetusallkirja on Eesti sumbunud poliitikas väga kõva sõna. Koguni liiga kõva, sest Reformierakond on järsult keeldunud kahe partei deklaratsiooniga ühinemast, sotside seisukohast oli samuti raske aru saada.

Võimuliidu kavandatud kevadisel rahva arvamuse uurimisel esitatava küsimuse kaks esialgset varianti on leidnud kvalifitseeritud spetsialistide poolt armutut arvustamist. Varasema variandiga võrreldes on küsimus ka oluliselt lahjenenud – uued variandid ei mainigi, et abielu peaks olema „püsiv“ liit.

Arvestades, kuidas pikemat aega räägib võimuliit enamasti vaid abielust, siis jääb mulje, et Eesti on lõplikult valmis saanud, kui kolme erakonna eksistentsiaalseim küsimus on abielu defineerimine. Seda riigis, mis on lisaks usuleigusele ka abielu-leige, sest abielule eelistatakse kooselu, lahutuste arv on kõrge ning enamik lapsi sünnivad väljaspool abielu. Miks peaks rahvas arvama abielu kohta, kui see enamikku üldse ei kõneta?