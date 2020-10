Estonia laevahuku dokumentaali autor nomineeriti Rootsis ajakirjandusauhinnale 

Evertsson nomineeriti auhinnale Estonia hukust rääkiva dokumentaalsarja “Estonia – leid, mis muutis kõik” eest, mis jõudis eetrisse Discovery kanalil. Kuigi Estonia vraki juurde on sukeldumine keelatud, eirasid Evertsson ja tema tiim keeldu ning kasutasid veealust drooni, et vrakki filmida. Tänu sellele leidsid nad laeva kerest augu, mille olemasolust varem ei teatud.

Evertsson sai keelu eiramise tõttu Rootsis kaela kriminaalasja ning kõige hullema stsenaariumi korral võib ta isegi vangi minna. Ajakirjanik on öelnud, et on dokumentaalsarja üle väga uhke. Evertssoni sõnul üritasid nad avastatud võimalikult objektiivselt ja konkreetselt edastada ning auhinnanominatsioon on tema hinnangul märk sellest, et see ka õnnestus.