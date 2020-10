Juhtkiri | Suveaja kasuks 

Kuid nagu enamik asju, on ka kellakeeramine ja sellest loobumine politiseeritud. Vähe on sellest, kui avalik arvamus on aastaringsele suveajale ülemineku suhtes konsensuse leidnud. Oleks ju loogiline, kui Eesti koos Läti-Leedu ja Soomega oleks samas ajavööndis. Soome soov olla aga samas ajavööndis hoopis Rootsiga tekitas meie poliitikuil aga lühise, sest seegi, kellega ollakse samas ajavööndis võib riigi jaoks olla enesemääratluse vahend.

Kui Soome on valmis kasutusele võtma Rootsi aja, siis kas soomlastega koos talveaja valimine aitaks Eestil saada rohkem skandinaavialikuks kui me seni oleme? Võttes Soome kaudu üle Rootsi aja, sest suveaja kasuks otsustanud Lätiga samas ajavööndis oleks mitte prestiižne ja viitaks meie kuuluvusele Ida-Euroopasse tähendaks kadakasaksluse vohamist meie väärtushinnangutes.

Võimalik, et koroonapandeemiaga maadlemine ei lase ELil kellakeeramisest peatset loobumist käsile võtta, sest liialt palju on riikide vahel veel lahtisi otsi. Kui see aga kätte jõuab, pole Eestil valgemale suveajale alternatiivi. Kui Soomega sama aeg on Eestile nii tähtis, siis kasutagu Jüri Ratas oma legendaarseid läbirääkimisoskusi ja veengu Soomet koos meiega õigesse vööndiaega jääma.