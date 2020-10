Eesti uudised TESTIDA, TESTIDA, TESTIDA! Viirus levib, aga koroonatestide arv püsib alla 2000 Viljar Voog , täna, 16:30 Jaga: M

GALERII

PULK NINNA: Koroonaproovi andmine pole meeldiv protsess, aga see on vajalik, et saada täpselt aimu haiguse levikust. Foto: Robin Roots

Eestis tehakse praegu iga päev kuni 1000 koroonatesti vähem kui kuu aega tagasi. Positiivsete testide arv on aga kasvanud. See tähendab, et oht olukorra kontrolli alt väljumiseks on tunduvalt kõrgem.