Avalik kiri peaministrile: Eesti reaalsus on pered, kes ei mahu „ühe mehe ja ühe naise abielu igavesti ja õnnelikult“ raamidesse 

Õhtuleht avaldab Eesti Vabariigi peaministrile adresseeritud kirja muutmata kujul autori nõusolekul.

Avalik kiri Eesti Vabariigi peaministrile

Tegin kodus süüa, kütsin ahju. Televiisorist näidati ilusat noort naist, kes kasvatab üksi kolmikuid poisse. „Nende isal on oma tegemised,“ vastas ta reporteri küsimusele napilt. Kui kolmikute emalt küsiti, kas tal on vahel ka tunne, et üldse enam ei jaksa, vastas ta, et „oi, väga tihti“. Aga siis vaatab ta oma armsaid lapsi ega vahetaks neid mitte millegi vastu.

Olen ka oma kolme last suuremalt jaolt üksi kasvatanud, sest nende isadel on „oma tegemised“ ja järeltulijaid mitmelt ringilt. Mul on imetoredad lapsed ning ma ei vahetaks oma elu ega peret mitte millegi vastu, kuigi vahel on raske.

Õhtu läks edasi uudistega. Laual oli 100 torti ning tõsiste nägudega soliidses eas mehed arutlesid abielu MÕISTE üle ning kelle vahel see ÕIGE abielu siis õieti peaks aset leidma.

Hea peaminister, kes sa oled korduvalt lubanud seista kõigi eestimaalaste eest – ideaalse abielu mõiste otsimine praegusel raskel ajal ei ole kohane tegevus. Meie reaalsus on üksikemad, kärgpered, kooselud ja lahkuminekud – on palju peresid, kes ei mahu raamidesse „ühe mehe ja ühe naise abielu igavesti ja õnnelikult“. Ka teistsugustes peredes kasvavad lapsed – on oma mured ja rõõmud.