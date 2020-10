Euroopa Komisjon algatas Eesti suhtes kaks rikkumismenetlust, ühe seoses rassismi ja vihakõnega 

Schengeni piirieeskirjadega seoses peab Eesti kaotama lisatingimused, mis on kehtestatud väliste maismaapiiride ületamiseks EList lahkumisel. Komisjoni sõnul on praegused nõuded vastuolus Schengeni piirieeskirjadega.

Praegu nõuab Eesti, et reisijad, kes soovivad EList lahkuda, broneeriksid koha piiriületuse ootejärjekorras ning maksaksid broneerimise ja ooteala kasutamise eest tasu. Komisjoni hinnangul on Schengeni piirieeskirjadega EList lahkujatele kehtestatud juba piisavalt piiriületustingimusi ja kontrolle ning liikmesriikidel ei ole lubatud kehtestada täiendavaid kohustusi.

Komisjon saatis Eestile 2016. aasta mais ametliku kirja ning 2019. aasta jaanuaris põhjendatud arvamuse. Saadud vastus ei olnud rahuldav ja kuigi komisjoni kohapealse visiidi käigus täheldati mõningaid muudatusi piiriületuse korraldamises, ei olnud õiguslik olukord muutunud. Nüüd pöördub komisjon uuesti Eesti poole ja annab aega kaks kuud, et teatada komisjonile kõikidest meetmetest, mis on võetud Schengeni piirieeskirjade asjakohaste sätete nõuetekohaseks rakendamiseks.

Eesti ei ole üle võtnud sätteid, et kriminaliseerida vihakõne erivorme, nimelt rahvusvaheliste kuritegude ja holokausti avalikku õigustamist, eitamist või mitteoluliseks tunnistamist, kui sellise käitumise eesmärk on õhutada vägivalda või vihkamist. Lisaks ei ole Eesti nõuete järgi vihakõnet kriminaliseerinud, jättes välja avaliku õhutamise vägivallale või vihkamisele, mis on suunatud rühmade vastu. Komisjoni hinnangul ei ole vihakõne vastu sätestatud piisavaid karistusi. Samuti ei taga Eesti kriminaalseadustik, et kuritegude rassistlikku ja ksenofoobset motiivi võetaks arvesse raskendava asjaoluna. Ka siin on Eesti vastuse andmiseks aega kaks kuud.