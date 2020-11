KINDLUSTA TARGALT | Pikad ravijärjekorrad ei pea olema igapäevane reaalsus – kuidas neist pääseda? 

Ka ettevõtjatel tuleb mõelda, kuidas toetada oma töötajaid kui ettevõtte kõige olulisemat väärtust. Tervisemure korral võib pikkades ravijärjekordades ootamine olla töötajale stressirohke ja mõjutada töötulemusi. Üha enam valitakse ettevõtete motivatsioonipakettidesse just ravikindlustust, et toetada töötajate tervist ja heaolu.

Üks olulisemaid eraravikindlustuse eeliseid on, et see annab võimaluse saada eriarsti juurde kiiremini, kuna tasulise visiidi kulud katab kindlustus. Samuti hüvitab eraravikindlustus kulutusi tervisele, mida Haigekassa ei hüvita: näiteks hambaravi, arsti määratud füsioterapeudi visiit, vaktsineerimine, tasulised tervisekontrollid, abivahendid pärast haigust või õnnetust (kargud, ratastool, tugisidemed jms).

Kui vaadata, millistel juhtudel on ERGO kogemuse kohaselt kõige rohkem eraravikindlustusest abi, toob ravikindlustuse riskijuht välja just hambaravihüvitise. „Hambaravi on Eestis väga kallis teenus ja uuringute kohaselt jääb see paljudele just raha tõttu kättesaamatuks. Eriti hästi näeme seda tööandja ravikindlustuse puhul, kus töötajad kasutavad hambaravi hüvitist kõige enam,” märkis Janika Lüüs-Likk.

Väga palju kasutatakse ravikindlustust ka eriarstide juurde pääsemiseks. Tõsi, Haigekassa kaudu on eriarstide juurde pääsemine samuti võimalik, kuid ootejärjekorrad on tihti nii pikad, et haigus võib vastuvõtu ajaks juba väga kaugele areneda.

„Näeme igapäevaselt, kuidas kiire arsti juurde pääsemine reaalselt päästab elusid. Näiteks tavapärasesse tervisekontrolli läinud naistel avastatakse enim emakakaelas toimunud muutusi ning meestel eesnäärmemuutusi. Haigekassa järjekorrad nimetatud operatsioonidele on pool aastat kuni aasta, eraravikindlustusega aga on võimalik teha operatsioon ka erakliinikus, mille kulud hüvitab kindlustus,“ tõi Lüüs-Likk välja.

Koroonakriisi puhul ei tohi ära unustada vaimset tervist. On väga oluline, et vaimse tervise murede korral saadakse õigeaegselt abi. Tänases olukorras aga võivad järjekorrad psühholoogi või psühhiaatri juurde olla üsna pikad ning oma rahakott sadadesse eurodesse ulatuvale eraravile peale ei hakka. Ka neid kulusid aitab eraravikindlustus katta.