Uus-Meremaa referendumil hääletati eutanaasia legaliseerimise poolt 

Elu Lõpetamise Valiku nime kandev seadus läks parlamendis läbi juba mullu. Selle jõustumise tingimuseks oli aga rahvahääletuse toetus – see pidi saama referendumil vähemalt 50% valijate poolehoiust.

Uue seadusega lubatakse eutanaasia sooritamist ravimatult haigetele inimestele, kellel on elada vähem kui kuus kuud. Inimese eutanaasiasoovi peavad heaks kiitma ka kaks arsti.

Eutanaasiaseaduse edu innustas ka tugev avalik poolehoid. Näiteks toetasid seda peaminister Jacinda Ardern ja ka opositsiooniliider Judith Collins. Siiski oli tegu emotsionaalse ja mitmeid aastaid kestnud kampaaniaga, mille toetajatel ja vastastel olid mõlemal tugevad seisukohad.

Vastaste sõnul puudub seadusel piisavad kaitsemehhanismid ja see kujutab ohtu ühiskonna heaolule. Murede seas oli ka väide, et abistatud suremise seadustamine oleks vastuolus ja kahjustaks enesetappude ennetamist. Reedel väljendas grupeering Eutanaasiavaba NZ, pettumust, et „Uus-Meremaa avalikkus hääletas vigase eutanaasiaseaduse vastuvõtmise poolt“.