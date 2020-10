Seisukoht | Laske testima! 

Ma ei tea, kas see on Eestis üldine tava, et lähikontaktsetele saatekirju ilma sümptomiteta ei anta, või on asi lihtsalt selles, et minu perearst asub väikelinnas ja testitavaid on nii palju. Kuid niivõrd erinev info allikatest, kellele peaks sellises segases olukorras toetuma, toob selguse asemel veel enam segadust. Seega võiks teha konkreetse reegli – oled lähikontaktne, saad võimaluse testida ka juhul, kui sümptomid puuduvad – enda hing on rahul ja teised jäävad nakatamata.