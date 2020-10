Mikk Pärnits | Kuidas jumal vanadekodusse saata 

Organiseeritud religiooni mõju tänapäevale on tohutu, kuigi me ei pruugi selle mõjutusi otseselt kohe märgatagi. Ometigi on kahjuks sama naistevastase vägivalla ning rassismiga, kus tegu on süsteemse ning normaliseeritud probleemiga. Tulemuseks on status quo, kus inimesed vägivalda teatud määral aktsepteerivad ning sellest läbi vaatavad.