PUDER JA KAPSAD! Riigikontroll kritiseerib 2021. aasta eelarvet: pole selge, mida valitsus tahab 

Kuidas on lood kuludega? Seaduseelnõus on riigieelarve kulud kokku 12,36 miljardit, seletuskirja tabelis 13 aga 11,53 miljardit eurot. Ehk vahe on suisa 830 miljonit eurot. „Mitte ühtegi seaduses toodud tulu summat ei olnud võimalik eelarve seletuskirjast leida. Samas on seletuskirja eesmärk selgitada just seaduses olevat,“ kritiseerib riigikontroll lisaks.