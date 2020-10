USKUMATU VEDAMINE: õnnelik eestimaalane võitis Coolbeti spordiennustuses ligi 100 000 eurot! 

Coolbet Eesti turundusjuht Samir Abdurahmanov kommenteeris võitu järgnevalt: „Näeme oma töös igapäevaselt igasuguseid ulmelisi panuseid, kuid selline kokkusattumuste jada üllatas isegi meie kõige kogenumaid spordianalüütikuid. Ühtlasi on tegemist ka suurima summaga, mis Coolbeti kihlveokontoris ühe panusega kunagi võidetud on. Palju õnne võitjatele! Usun, et see päev jääb neile eluks ajaks meelde.”