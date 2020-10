Jaanus Järs | Kas abielu peaks olema ka õnnelik liit? 

Aga kas Aadul Annega ka midagi oli või hoopis Eeduga? Seda ei olnud Pärlivana veel välja selgitanud ja teda vaevasid hirmsad kahtlused. Äkki pudenes Aadu hinnalist seemet ka luiteliiva ja just see on põhjus, miks me oleme lätlastest väiksemad? Pärlivana otsustas seda rahvalt järele küsida, sest ehk keegi külas veel mäletab? Ja siis panna kindlatele asjadele kindlad nimed, et need enam omavahel segamini ei läheks ja meil oleks kindel tulevik.