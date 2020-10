Koraani ja hüüde „Allahu Akbar“ toel Nice'i kirikus inimesi lõikunud noor tuneeslane oli alles äsja Prantsusmaale saabunud 

Prantsuse terrorismivastase võitluse prokurör Jean-Francois Ricard teatas neljapäeva õhtul, et verise rünnaku korraldanud mees on 1999. aastal sündinud tuneeslane, kes jõudis 20. septembril Itaalia Lampedusa saarele, mis on paljude Põhja-Aafrikast saabuvate migrantide sihtpunkt. Sealt edasi reisis tuneeslane Lõuna-Itaalia sadamalinna Barisse, kuhu ta jõudis 9. oktoobril. Prokurör ei täpsustanud, millal noormees Nice'i saabus, ent teadaolevalt jõudis ta Prantsusmaa pinnale alles kolmapäeval. Juba järgmisel päeval korraldas ta Nice'i linnas kohutava veretöö.