Eesti üks esimiljonäre kolis kodumaale ja avab Jõhvis maailmatasemel tehnoloogiakooli 

Hinrikust koos TransferWise’i teise asutaja Kristo Käärmanniga on juba mitmendat aastat tituleeritud Eesti rikkamateks inimesteks, kuid äri kõrval on Hinrikuse südameasjaks juba aastaid olnud Eesti (tehnoloogia)hariduse edendamine. „Liiga palju on nii Eestis kui ka maailmas endiselt tuima treenimist-tuupimist, inimesed läbivad kooli nagu vabrikus konveieril,” leiab Hinrikus ja lisab, et inimesi peaks hoopis õpetama ise mõtlema.