ÕL VIDEO | Kas lehepuhur ajab ainult lehed laiali või on sellest kasu ka?  

Tallinna Kommunaalteenused OÜ juhatuse liige Olav Saar tõdeb, et langenud puulehed saaks koristatud ka lehepuhurita, aga see nõuaks oluliselt suuremat inimressurssi. Saare sõnul on lehepuhurid asjakohased eelkõige parkides lehtede koristamisel. "Lehepuhur on väga efektiivne suurte pindade puhul, käsitsi riisumine aga väiksemate pindade puhul," räägib Saar.

Saare sõnul viidi läbi uuring puhurite müra kohta. "Kümnest korteriühistust neli ütles, et müra häirib. Kuuele ei olnud see probleem," selgitab Saar.

Lehti kokku riisuv vanem härra räägib, et käsitsi lehtede riisumine hea ei ole, aga see on sügisel paratamatu. Lehepuhuriga töötamisest arvab mees, et see puhub lehed laiali ja eriti neid kokku ei saa. Selleks, et puhuri müra ei segaks teisi inimesi, tuleks tema arvates puhuriga tööd teha päeval, mitte varahommikul.