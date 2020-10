Politsei ja RIA hoiatavad pankade nimel levivate õngitsuskirjade eest 

Täna õhtul teatati RIA küberintsidentide käsitlemise osakonnale (CERT-EE) panga nimel e-maili teel levitatavast õngitsuskirjast, milles teavitati uue pangamakse laekumisest. Panga omandiõiguse kontrollimiseks ja turvalisuse huvides paluti oma pangakontole sisse logida kasutades Smart-ID või Mobiil-ID võimalusi.

Oskar Gross rõhutab, et taolise kirja saades tuleb olla äärmiselt tähelepanelik. „Kirja saatja e-posti aadressi või veebilehe aadressi kontrollides saab aru, et tegemist ei ole pangast tulnud kirjaga. Enne kuskile klikkimist või sisse logimist tuleb alati veenduda kirja saatjas ning kahtlaseid linke ja manuseid ei tohiks avada. Ebaharilike pangateadete puhul ei tasu klikkida meilis olevatele linkidele, vaid siseneda panka tavapärasel viisil,” rääkis Gross ning lisas, et tähelepanu tuleb pöörata ka kirja õigekirjale. „Näiteks puudub praegusel juhul kirjast õ täht ning kirjas on öeldud, et protsess vib viibida.“

CERT-EE juhi Tõnu Tammeri sõnul on CERT-EE-le teada antud kuuest juhtumist, kuid praegu teadaolevalt ei ole õnneks keegi veel kahju kannatanud.

„Selliste õngitsuskirjade teemaridades kasutatakse mitmeid meelitamisvõtteid, et panna inimesi uudishimu tundma, kas keegi on tõepoolest neile makseid tagasi saatnud või on neile laekunud ootamatu pangaülekanne. Oleme sarnaseid õngitsuskampaaniaid ka varem näinud ning loodame, et pideva teavitustöö tulemusel suudame ohvrite arvu miinimumini viia. Meie eesmärk on, et e-kirju avades jälgitaks alati, kes on selle saatja ning millisele internetiaadressile kirjas olev link viitab. See muudaks küberkelmide elu oluliselt keerulisemaks,“ lisas Tammer.