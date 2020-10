VIDEO | Allar Jõks rahvaküsitlusest: need küsimused on keerulisemad kui „Eesti mängus“ 

„Sellepärast, et see küsimus küsib seda, mis hetkel Eestis toimub, milline on Eestis õiguslik olukord - kas Eesti Vabariik tunnustab või ei tunnusta. Selleks peab teadma riigikohtu praktikat, selleks peab teadma perekonnaseadust. Aga sellele küsimusele ei ole võimalik vastata kas „ah“ või „ei“, sest Eestis kehtiv perekonnaseadus ütleb, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, aga rahvusvahelistest lepingutest, Euroopa Liidu õigusest tulenevalt riigikohus on tunnustanud ja ka rahvusvahelise eraõiguse seadus näeb ette, et teises riigis sõlmitud samasooliste abielu tuleb Eestis tunnustada,“ rääkis Jõks.