Margit Mutso tehtud portreefilm on terviklugu Leonhard Lapinist tema varasest noorusest tänase päevani, tema loomingust kunsti ja arhitektuuri vallas, suhetest ja tõekspidamistest. „Kuigi fookuses on Lapini arhitektuur, ei saa seda lahutada tema muust loomingust. Suur mõju Lapinile on olnud tema ajastul ja sõpruskonnal, aga ka keskkonnal, kust on ta pärit,“ kinnitab Mutso.