Seisukoht | Time to say goodbye, Trump!* 

Populist Donald Trump on muutnud maailma. Välispoliitiliselt on ta käitunud ettearvamatult. USA on tema valitsemisajal lahkunud näiteks Iraani tuumaleppest. Samal ajal kui teadlased üle maailma hoiatavad kliimakatastroofi eest, on kliimasoojenemist eitava Trumpi juhitud USA astunud välja ka kliimasaaste vähendamiseks sõlmitud Pariisi kliimaleppest.