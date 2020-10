Talunikud kartulipõllul iseteenindust ei paku 

„Ma ei ole küll kuulnud, et keegi oleks kartuli põllult koristamata jätnud ja kutsuks nüüd inimesi korjama. Ega keegi vist ei tuleks ka – turul maksab kartulikilo 40 senti ja kui hulgi osta, saab veel odavamalt,“ ütleb Jaan Sõrra, kes on aastaid Tartu põllumeeste tegemisi koordineerinud.

„Kartul jäi maha võib-olla mõnel väiksemal talul,“ oletab Sõrra. „Kõikidel suurematel tegijatel on lepingud taga, nemad vaevalt kartulit põllule jätavad.“ Sõrra lisab, et mõned talupidajad, kellel kartulikombaini ei ole, lasevad omakandi inimestel pärast suurt kartulivõttu põllu üle käia, sest mõni mugul jääb ikka kuskile vao vahele peitu ja vihm peseb selle järgnevatel päevadel välja. Mingit organiseeritud kartulikorjet linnavurledele pole aga keegi välja kuulutanud.

Enam-vähem sama juttu räägivad ka teised põllumajandusorganisatsioonide esindajad ning olulisemad kartulikasvatajad. Näiteks Eesti aiandusliidu juht Raimond Strastin ütleb, et tema pole sarnastest kartulikorjamise talgutest kuulnud. Küll aga teab ta, et nii mitmedki suured kartulikasvatajad lubavad inimestel teha järelkorjet.

Janek Lass Viljandimaal tegutsevast Koorti Kartulist ütleb, et koristamata kartulipõld on nigela hinnaga aastal loomulik. Kui põllul on veel viletsama kvaliteediga kartul, siis ei ole põllumehel mingit mõtet oma kahjumit veel suuremaks ajada.