Küberrünnak võib halvata ka telefoniühenduse häirekeskusega 

Riigi Infosüsteemide Ameti intsidentide käsitlemise osakonna juhataja Tõnu Tammer räägib, et Eestit ühendab muu maailmaga rohkem kui üks sidekaabel – need lähevad nii Rootsi, Soome kui Lätisse. Kui tahta Eesti internet muust maailmast ära lõigata, tuleb läbi naksata kõik need kaablid. Kaabel jõuab aga Läänemere Eesti-poolsel kaldal asuvatesse üksikutesse andmekeskustesse. Niisiis ei ole vaja ilmtingimata kääridega kaabli kallale minna, piisab ka andmekeskuste purustamisest. Teine võimalus on kaablid küberrünnakute abil nii „umbe ajada“, et bitid ja baidid enam läbi ei mahu.