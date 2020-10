LUHTUNUD RAHVAALGATUS: Riigikogu ei hakka arutama eutanaasia seadustamist 

Komisjoni liikmete arvamusel on esmajärjekorras oluline tagada tervishoiuteenuse osutajate teavitamine isiku tulevikujuhisest. Ei ole piisav kui juhisest on teadlikud patsiendi lähedased, sest patsienditestamendi teeb isik enda kohta ja tema lähedased ei pea juhisest teadlikud olema ja vastutama selle õigeaegse ja kohase esitamise eest.

2019. aastal tellis Sotsiaalministeerium uuringu, mis sisaldas küsimust, milline on inimeste suhtumine eutanaasiasse. Ülekaalukas enamik vastanutest leidis, et raske ravimatu haiguse korral võiks eutanaasia olla mõeldav. Lisaks ühiskonna arvamusele ja ootustele on oluline ka arstide arvamus. Käesoleva aasta septembris toimus Arstide Liidu eetikakonverents, kus jäi kõlama arstide mõte, et õigus eutanaasiale (aktiivse eutanaasia võtmes) tähendab kellegi teise kohustust toiming läbi viia ning selleks tuleb tervishoiusüsteem veel ette valmistada.